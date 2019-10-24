تقرير: ساري يفكر في إراحة رونالدو الأسبوع المقبل

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

يفكر ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس الإيطالي إراحة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الأسبوع المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

البرتغالي قد تتم إراحته أمام ليتشي في الجولة التاسعة أو جنوى في الجولة العاشرة والمقرر إقامتها منتصف الأسبوع المقبل وفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

وخاض البرتغالي البالغ 34 عاما خلال الـ 24 يوما الماضية 7 مباريات مع بين المنتخب الوطني والبيانكونيري، وتمت إراحته أمام بريشيا.

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إراحة رونالدو في أحد المباراتين من أجل ضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهات قوية قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.

ويريد ساري أن يكون رونالدو في أوج قوته مطلع شهر نوفمبر أمام تورينو في دربي ديلا مولي ولوكومتيف موسكو الروسي في دوري الأبطال وأخيرا ميلان في العاشر من الشهر ذاته.

وحسب التقرير أيضا فأن ساري لا يريد اعتماد الفريق على خدمات كريستيانو رونالدو فقط هجوميا.

ومن المفترض أن يشارك الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وجونزالو هيجواين في الخط الأمامي ومن خلفهم فدريكيو بيرنارديسكي.

ولم يعرف يوفنتوس طعم الخسارة حتى الآن، إذ تعادل فقط محليا مع فيورنتينا وأيضا مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

البرتغالي سجل الموسم الحالي رفقة السيدة العجوز 5 أهداف في 10 مباريات في جميع المسابقات.

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