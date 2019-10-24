بالفيديو – بعد 7 أشهر.. يونايتد ينهي معاناته الخارجية ويخطف فوزا صعبا في صربيا

بعد 7 أشهر حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول خارج ملعبه وذلك عقب الانتصار على بارتيزان بلجراد الصربي بهدف مقابل لا شيء.

وحل يونايتد اليوم الخميس ضيفا على بارتيزان لملاقاته في ثالث جولات الدوري الأوروبي لحساب المجموعة 12.

جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عن طريق أنتوني مارسيال في الدقيقة 43.

ومنذ الفوز على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بثلاثة أهداف لهدف في ملعب حديقة الأمراء لم ينتصر يونايتد أبدا خارج ملعبه.

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ألكمار X أستانا

وفي ملعب أفاس في هولندا اكتسح أصحاب الأرض ألكمار منافسه أستانا بستة أهداف مقابل لا شيء.

افتتح أصحاب الأرض الأهداف في الدقيقة 39 من ركلة جزاء سجلها تيون كووبميينيرز، قبل أن يضيف مايرون بوادو الهدف الثاني عقب أربع دقائق فقط.

وفي الدقيقة 77 سجل كالفن ستنجس الهدف الثالث للفريق الهولندي، قبل أن يعود تيون كووبميينيرز ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لألكمار من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 83.

وعقب دقيقتين فقط سجل بوكينار سوجاوارا الهدف الخامس لألكمار.

وأتم أسامة إدريسي حفلة ألكمار بهدف سادس في الدقيقة 90.

بتلك النتائج يتصدر يونايتد المجموعة بسبع نقاط مقابل خمس نقاط لألكمار ثم أربع نقاط لبارتيزان بلجراد.

ويأتي أستانا القادم من كازاخستان رابعا بدون أي نقطة.

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