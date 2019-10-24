بالفيديو - سلسلة تعادلات روما لا تتوقف.. رينجرز يعود بنقطة من بورتو في الدوري الأوروبي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - روما - بروسيا مونشنجلادباخ - الدوري الأوروبي

تواصلت سلسلة تعادلات روما الإيطالي وارتفعت إلى 4 على التوالي بعد التعادل مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية شهدت تعادلا جديدا وتصدر المجموعة العاشرة برصيد 5 نقاط.

هدف الذئاب الوحيد جاء عبر رأسية من نيكولو زانيولو مستفيدا من ركنية نفذها جوردان فيرتو في الدقيقة 32.

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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت البديل تعادل الضيف الألماني من هدف بركلة جزاء سددها لارس ستندل.

وفي نفس المجموعة حقق باشاك شهير التركي الفوز الأول له أوروبيا في المجموعة بعد التفوق على فولفسبورجر النمساوي بهدف إرفان كافيتشي في الدقيقة 78.

الفريق التركي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على نظيره النمساوي ويتذيل جلادباخ الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي مباراة شهدت هدفان من مهاجمي كولومبيا تعادل بورتو البرتغالي أمام جماهيره مع رينجرز الأسكتلندي ضمن مواجهات المجموعة السابعة.

لويس دياز تقدم للتنين البرتغالي في الدقيقة 36 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول نجح ألفارو موريلوس في تسجيل التعادل من عرضية بيريسيتش.

تعادل حسم نتيجة اللقاء وتساوى كلا الفريقين في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 4 نقاط، خلف يونج بويز السويسري الذي تفوق على فينورد الهولندي بهدفين نظيفين.

وفي المجموعة التاسعة نجح جينت البلجيكي في العودة من بعيد وخطف التعادل أمام جماهيره ضد فولفسبورج الألماني.

الضيف الألماني تقدم بهدفين دون رد في الدقائق الأولى من الشوط الأول عن طريق فيجهورست وجواو فيكتور.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول قلص ياري موتشيك النتيجة لصالح الفريق البلجيكي ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ليتقاسم الفريقين الصدارة برصيد 5 نقاط لكل منهما.

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