شيلونجو: الجهاز الفني وزملائي يمنحوني الثقة.. هم سبب تألقي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 19:45

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الجزيرة

قال بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إن تألقه في لقاء الجزيرة الإماراتي الأخير وتسجيله لهدفين يعود بسبب ثقة الجهاز الفني وزملائه فيه.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وسجل شيلونجو هدفين قاد بهما الدراويش للفوز على الجزيرة أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية بملعب الإسماعيلية.

وقال شيلونجو: "الجهاز الفني وزملائي يمنحوني دائما الثقة، كل شخص يساعدني للتألق".

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وواصل "الفوز على الجزيرة كان هاما للغاية خاصة عقب الهزيمة أمام حرس الحدود في الدوري، والآن علينا النظر للقاء الإياب".

وأتم "لم نحسم الصعود لربع النهائي فهناك لقاء إياب علينا عبوره أولا".

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