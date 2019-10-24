تقرير: برشلونة يرغب في التعاقد مع مدير فالنسيا الرياضي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 19:42

كتب : FilGoal

ماتيو أليماني - المدير الرياضي لـ فالنسيا

يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لفالنسيا، بحسب "راديو كتالونيا".

أليماني بات قريبا، وفقا للإذاعة، من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال.

ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه، ما يهدد منصبه.

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ورغم ذلك أشار التقرير إلى مواجهة برشلونة لعقبة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام لناد آخر في الدوري الإسباني.

ونال أليماني إشادات واسعة نتيجة استراتجيته الرياضية التي منحت فالنسيا فرصة الحفاظ على المركز الرابع لموسمين متتاليين بعدما أنهى الموسم السابق لهما في المركز الـ12.

وكان أليماني خلف التعاقد مع المدرب مارسيلينو قبل موسمين وتمسك به مع بداية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا، وتوج بكأس الملك.

وأحاطت المشاكل بالمدير الفني والمدير الرياضي في الصيف الماضي مع بيتر ليم وهو ما أدي سابقا استدعاء الشرطة لمقر النادي في إسبانيا.

مدرب فياريال وإشبيلية السابق قاد فالنسيا خلال 110 مباراة حقق الفوز في 56 مباراة وتعادل في 29 وخسر 25.

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