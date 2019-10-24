تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم.. وبنشرقي وجمعة أساسيان ضد جينيراسيون

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 19:06

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الاتحاد - مصطفى محمد

يقود مصطفى محمد خط هجوم الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ملعب السلام يحتضن مواجهة الإياب الزمالك أمام جينيراسيون في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد أزمة تأجيلها في وقت سابق.

ويعتمد ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على مصطفى محمد في الهجوم وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

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ويعود عبد الله جمعة للظهور في التشكيل الأساسي لـ الزمالك من جديد، ويلعب بجانب الثلاثي محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وحمدي النقاز.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - حازم إمام - مصطفي فتحي - إسلام جابر.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدف وحيد للوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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