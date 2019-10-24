ريفالدو: شيء واحد سيجعل مبابي وريث عرش رونالدو وميسي

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أشاد الأسطورة البرازيلية ريفالدو بكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ولكنه أكد أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي كي يصبح وريث لعرش كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال ريفالدو: "بلا شك مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل مُبهر".

وأضاف "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، فالدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".

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وأكمل لاعب برشلونة السابق "مع كامل احترامي لسان جيرمان فأنا أؤمن أن مبابي عليه الرحيل لإنجلترا أو إسبانيا ليؤكد أنه وريث عرش رونالدو وميسي، أفضل اللاعبين يحتاجون للعب في أفضل الدوريات".

وواصل ريفالدو "لكنني أعتقد أن انضمامه لبرشلونة سيكون صعبا فسعره سيكون مرتفع جدا نظرا لصغر سنه وكونه بطل لكأس العالم".

وشدد "إن كان برشلونة عانى من مشاكل كبير في إعادة نيمار فقط عليكم التخيل كم سيطلب سان جيرمان مقابل التخلي عن مبابي، لذا الأمر مستحيل تقريبا ومن الصعب رؤية مبابي في برشلونة حاليا".

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