التشكيل - النني حاضر مع بشكتاش أمام براجا في غياب كوكا

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

مصر كوكا النني

كان من المنتظر أن تشهد مواجهة بشكتاش التركي وسبورتينج براجا البرتغالي مواجهة مصرية ولكنها لم تتحقق.

الفريقان يلتقيان في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ومحمد النني تواجد مع بشكتاش بشكل أساسي للمباراة الثانية على التوالي بعد حضوره أمام أنقرة غوجو في الدوري التركي.

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أما المهاجم أحمد حسن "كوكا" فخرج من قائمة المدرب ريكاردو سا بينتو، ليتواصل استبعاده بعدما غاب عن مباراة الدوري الماضية.

ويحتل براجا المركز الثاني بالمجموعة الـ11 برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر سلوفان براتيسلافا.

أما بشكتاش فيقبع بالمركز الأخير بلا أي نقطة بعد خسارته مواجهتي براتيسلافا وولفرهامبتون.

وشارك النني في 4 مباريات مع فريقه التركي خلال الموسم الجاري، فيما لعب كوكا 7 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

وانضم كوكا صاحب الـ26 عاما إلى صفوف براجا في صيف 2015 قادما من ريو آفي، تخللها إعارة إلى أولمبياكوس اليوناني الموسم الماضي.

وقدم النني إلى تركيا مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لموسم من أرسنال الإنجليزي.

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