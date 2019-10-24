في الدرجة الثانية - دراما الآباء والأبناء داخل الأندية

تشهد العديد من الأندية في الدرجة الثانية تواجد الآباء والأبناء سواء رؤوساء اندية أو مدربين مع لاعبين.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الآباء والأبناء داخل أندية الدرجة الثانية:

- نادي الترسانة يتولى طارق السعيد رئاسته ويتواجد نجله عمر طارق في الفريق.

ويعتبر طارق من اللاعبين المميزين في الفريق ويعتمد عليه في التشكيل الأساسي وسبق له تسجيل هدف في مرمى الأهلي في كأس مصر.

- نادي الزرقا رئيسه سمير موسى وهو أيضا المدير الفني، ونجله أحمد سمير قائد الفريق ويشارك منذ عام 2006.

ويتواجد أيضا الناشيء عبد الرحمن سمير مواليد 2000 وانضم إلى الفريق الأول.

- نادي سوهاج في مجموعة الصعيد مديره الفني نبيل محمود، ويتواجد نجله محمود نبيل في الفريق وانضم مؤخرا قبل نهاية فترة القيد الأخيرة.

- نادي النجوم في مجموعة القاهرة والهابط من الدوري الممتاز، رئيسه محمد الطويلة ونجله نادر يشارك باستمرار مع الفريق الأول.

- نادي القناة مديره الفني حمزة الجمل ويتواجد نجله أبو بكر حمزة مواليد 2001 مع الفريق الأول ويلعب لمنتخب الشباب.

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