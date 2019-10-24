في الدرجة الثانية - دراما الآباء والأبناء داخل الأندية

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 16:53

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

تشهد العديد من الأندية في الدرجة الثانية تواجد الآباء والأبناء سواء رؤوساء اندية أو مدربين مع لاعبين.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز الآباء والأبناء داخل أندية الدرجة الثانية:

- نادي الترسانة يتولى طارق السعيد رئاسته ويتواجد نجله عمر طارق في الفريق.

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ويعتبر طارق من اللاعبين المميزين في الفريق ويعتمد عليه في التشكيل الأساسي وسبق له تسجيل هدف في مرمى الأهلي في كأس مصر.

- نادي الزرقا رئيسه سمير موسى وهو أيضا المدير الفني، ونجله أحمد سمير قائد الفريق ويشارك منذ عام 2006.

ويتواجد أيضا الناشيء عبد الرحمن سمير مواليد 2000 وانضم إلى الفريق الأول.

- نادي سوهاج في مجموعة الصعيد مديره الفني نبيل محمود، ويتواجد نجله محمود نبيل في الفريق وانضم مؤخرا قبل نهاية فترة القيد الأخيرة.

- نادي النجوم في مجموعة القاهرة والهابط من الدوري الممتاز، رئيسه محمد الطويلة ونجله نادر يشارك باستمرار مع الفريق الأول.

- نادي القناة مديره الفني حمزة الجمل ويتواجد نجله أبو بكر حمزة مواليد 2001 مع الفريق الأول ويلعب لمنتخب الشباب.

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