فايلر: العمل في الأهلي "مشوق" للغاية

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 15:49

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - فايلر - الأهلي

وصف ريني فايلر المدير الفني للأهلي العمل بالنادي الأحمر بالتجربة "المشوقة".

وقال فايلر في حوار لموقع "والفوت" البلجيكي، والذي ركز بطبيعة الحال على تجربة المدرب السويسري في أندرلخت البلجيكي: "تدريب الأهلي تحدي كبير، وتجربة جديدة".

وأضاف "هنا لدي منافسين جدد، والعمل هنا مشوق للغاية".

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وأردف "من الممكن أعود إلى بلجيكا في يوم ما، إذا ما كان لدي فرصة لتدريب فريق طموح يريد الفوز بالدوري سيكون ذلك مثاليا، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

فايلر تحدث عن النجاح النسبي، والانتقادات التي طالته في أندرلخت حيث توج بالدوري في موسمه الأول قبل أن يخالفه التوفيق في الموسم الثاني: "لدي ذكريات جيدة، وكان لدينا نجاحات، ولكن لسوء الحظ تم تدمير المسيرة بسبب أحداث مؤسفة غير مفهومة".

وأتم "بعض الصحفيين صوروا الإنجازات وكأنها إخفاقات، الآن الأمر من الماضي. ما يحزنني إن البعض يسمعون تلك الآراء المنحازة ويحولونها لآراءهم".

فايلر تولى تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي، وفاز بكأس السوبر المحلي ضد الزمالك 3-2 ضمن 6 مباريات فاز بهم منذ تولي تدريب الفريق.

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