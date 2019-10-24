الإسماعيلي يحدد خطته أثناء توقف الدوري

استقر ميودراج ييسيتش المدير الفني للإسماعيلي على خطة تجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وأشار صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إلى أن اللاعبين الأساسيين سيحصلون على راحة سلبية لمدة أسبوع.

وأضاف المنياوي عبر قناة تايم سبورت أن الجهاز الفني سيبدأ العمل بعد 4 أيام مع اللاعبين البدلاء وكذلك تجهيز المصابين.

وأكد أن فترة توقف الدوري ستكون مفيدة لتجهيز عناصر مهمة تعرضت للإصابة خلال الفترة الأخيرة، وهم محمد صادق لاعب المنتخب الأوليمبي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وإبراهيم أبو اليزيد.

وجمع الإسماعيلي 6 نقاط في أول 4 جولات ببطولة الدوري بالفوز على الجونة ووادي دجلة وخسر أمام المصري وحرس الحدود.

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