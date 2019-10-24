خاص قائد المصري لـ في الجول: مررت بنفس تجربة محمد محمود وأشعر بحالته.. أتمنى عودتنا قريبا

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 15:05

كتب : أيمن عيد

إسلام صلاح يحتفل بتأهل المصري

تمنى إسلام صلاح قائد النادي المصري الشفاء لمحمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

إسلام صلاح بتجربة محمد محمود ذاتها، بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي مرتين في ظرف عام واحد.

وقال إسلام صلاح في تصريحات لـFilGoal.com: "حزين جدا على إصابة محمد محمود لاعب الأهلي، أدعمه و أشعر بما يشعر به الآن".

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وأضاف "محمد محمود لاعب ذو خلق رائع، وكان خير رفيق لي في ألمانيا أثناء علاجنا من نفس الإصابة وبعدما خضنا الجراحة سوية على يد أندرياس فايلر الجراح الألماني".

قائد المصري أتبع "أعاني نفس التجربة المؤلمة بعدما أجريت جراحة الرباط الصليبي مرتين متتاليتين بسبب خطأ في الجراحة الأولى".

وواصل "رسالتي للاعب الأهلي، استعن بالله ولابد أن يكون لديك الإصرار والعزيمة على العودة. نحن في يد الله ورعايته و نرضى بما قسمه لنا".

وانتقل إسلام صلاح للحديث عن حالة إصابته، فقال "عدت مؤخرا من ألمانيا بعد إجراء الفحوصات وجراحة بسيطة، وأمامي حوالى أسبوعين أو ٣ أسابيع قبل ترك العكاز".

وأتم "سأبدأ على الفور بعض التدريبات الخفيفة والتأهيل. أنتظر العودة بشغف ولكنى راض بنصيبي وأملى في الله كبير".

في الدوري إسلام صلاح المصري محمد محمود الأهلي

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