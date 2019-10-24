مدافع ليفربول السابق: صلاح لم يظهر بمستواه أمام جينك رغم التسجيل وصناعة الأهداف

يعتقد ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق أن نجمنا المصري محمد صلاح لم يظهر بمستواه في لقاء جينك رغم تسجيل هدف وصناعة مثله.

أليكس تشامبرلين سجل هدفين وصنع محمد صلاح هدفا لساديو ماني وسجل الأخر ليفوز ليفربول على جينك 4-1 في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال وارنوك لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "صلاح لم يظهر بمستواه المعهود أمام جينك، رغم أنه قدم عدة أشياء إيجابية".

وأضاف "لا يمكنك إيقاف لاعب من الطراز العالمي مثل صلاح لأن لديه القدرة على إيجاد اللحظات المضيئة".

وواصل مدافع ليفربول في الفترة من 2002 إلى 2007 "صلاح صنع هدفا بتمريرة جميلة، ثم قام بعمل رائع ف لقطة الهدف الرابع الذي سجله بنفسه".

وأردف "كان ظهر صلاح للمرمى لكنه راوغ المدافع إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بنجاح في المرمى بقدمه اليمنى".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

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رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.