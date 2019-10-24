مدافع ليفربول السابق: صلاح لم يظهر بمستواه أمام جينك رغم التسجيل وصناعة الأهداف

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 14:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول - جينك

يعتقد ستيفن وارنوك مدافع ليفربول السابق أن نجمنا المصري محمد صلاح لم يظهر بمستواه في لقاء جينك رغم تسجيل هدف وصناعة مثله.

أليكس تشامبرلين سجل هدفين وصنع محمد صلاح هدفا لساديو ماني وسجل الأخر ليفوز ليفربول على جينك 4-1 في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال وارنوك لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "صلاح لم يظهر بمستواه المعهود أمام جينك، رغم أنه قدم عدة أشياء إيجابية".

أخبار متعلقة

تشامبرلين: كلوب أمامه الكثير من العمل قبل لقاء توتنام كلوب: روبرتسون لا يعاني من أي إصابات تعرف على تقييم صلاح أمام جينك من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد 3 لاعبين" هل يواجه صلاح وماني والأفارقة أزمة كبيرة في صيف 2021؟

وأضاف "لا يمكنك إيقاف لاعب من الطراز العالمي مثل صلاح لأن لديه القدرة على إيجاد اللحظات المضيئة".

وواصل مدافع ليفربول في الفترة من 2002 إلى 2007 "صلاح صنع هدفا بتمريرة جميلة، ثم قام بعمل رائع ف لقطة الهدف الرابع الذي سجله بنفسه".

وأردف "كان ظهر صلاح للمرمى لكنه راوغ المدافع إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بنجاح في المرمى بقدمه اليمنى".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 7 أهداف، 4 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

محمد صلاح ليفربول جينك

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكولز: أوزيل قد يكون حلا على المدى القريب لـ مانشستر يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو – هدف واحد يكفي.. الزمالك يعبر جينيراسيون إلى مجموعات إفريقيا 13 دقيقة | مصر
تقرير: ساري يفكر في إراحة رونالدو الأسبوع المقبل 19 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - إصابة قوية لـ عواد.. حارس الزمالك يخرج مصابا أمام جينيراسيون 28 دقيقة | مصر
بالفيديو - ركلة جزاء ضائعة.. العارضة تحرم محمود علاء من التسجيل أمام جينيراسيون 37 دقيقة | إفريقيا
حوار - تشامبرلين.. أيام التأهيل الصعبة وحافز العودة للتألق 46 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك