كلوب: روبرتسون لا يعاني من أي إصابات

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 13:07

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

اوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن تبديل أندي روبرتسون ظهير الفريق في مباراة جينك بدوري أبطال أوروبا لم يكن بسبب الإصابة.

أليكس تشامبرلين سجل هدفين وصنع محمد صلاح هدفا لساديو ماني وسجل الأخر ليفوز ليفربول على جينك 4-1 في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عما إذا كان استبدال أندي روبرتسون بسبب الإصابة: "أندي على ما يرام".

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وعن اختيار ميلنر على جو جوميز للعب في مركز الظهير الأيمن أوضح "تلقينا رسالة صباح الثلاثاء مفادها أن ترينت ألكسندر أرنولد كان مريضًا بين عشية وضحاها، لذلك أردنا تغيير أقل قدر ممكن".

وأكمل ف تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالطريقة التي أردنا أن نلعب بها، كان ميلنر الحل الأول الواضح لتلك اللحظة. ولكن بعد 15 دقيقة من الشوط الثاني كان من الواضح أننا سنحاول تغيير ذلك مرة أخرى بالدفع بجو جوميز".

وأتم المدرب الألماني "كان جو جيدًا حقًا. بدا واثقا، حاسمًا، كان جيدا. كان هذا هو السبب الوحيد، لا شيء ضد جو".

رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

ليفربول أندي روبرتسون جينك

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