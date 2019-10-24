تشامبرلين: الثنائية في جينك كانت بمثابة مكافأة

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 12:28

كتب : FilGoal

دوري ابطال أوروبا - تشامبرلين

يؤمن أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول أن هدفيه في شباك جينك كانا بمثابة مكافأة لعودته إلى أجواء اللعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وسجل تشامبرلين الذي ظهر لأول مرة في المسابقة منذ إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أمام روما في أبريل 2018، ثنائية في فوز ليفربول على مضيفه البلجيكي بنتيجة 4-1 ليلة الأربعاء.

وقال تشامبرلين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالتأكيد افتقدت المشاركة في دوري الأبطال. من الجميل أن أعود مرة أخرى. إنها بطولة خاصة نشارك فيها، وهي مسابقة نشأنا جميعًا ونرغب في لعب مباراة في منافساتها".

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وأضاف "كان من الجميل العودة لدوري الأبطال بعد رؤية الأولاد يفعلون ذلك بشكل جيد في العام الماضي. كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأعود إلى مقاعد البدلاء في اليوم الكبير في المباراة النهائية وشاهدت الأولاد وهم يعودون إلى المنزل باللقب".

وأكمل "كان أمرًا ملهمًا، إنه شيء أردت أن أعود إليه. من الجيد أن أعود مرة أخرى إلى التشكيلة الأساسية ومحاولة تقديم أداء لمساعدة الفريق. تسجيل الهدفين كان بمثابة مكافأة".

تشامبرلين احتاج إلى دقيقتين فقط ليضع الريدز في المقدمة أمام حامل اللقب البلجيكي بتسديدة أرضية من 20 ياردة.

ثم ضاعف النتيجة في الشوط الثاني بهدف رائع من تسديدة اصطدمت بالعارضة.

ضاعف هدفي ساديو ماني ومحمد صلاح النتيجة قبل هدف ستيفن أودي المتأخر للضيوف.

ووصل المصري صاحب الـ27 عاما إلى 18 هدفا أوروبيا مع الريدز ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الهداف الأكبر ستيفن جيرارد.

رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

أليكس تشامبرلين ليفربول جينك

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