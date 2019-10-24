اسكواش - تكريم رامي عاشور بـ الإنجاز الرياضي ضمن بطولة "سي أي بي" أمام الأهرامات

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

رامي عاشور

قررت اللجنة المنظمة لبطولتي "سي أي بي" العالم لسيدات الاسكواش و"سي أي بي" مصر الدولية للرجال أمام الأهرامات تكريم رامي عاشور بطل اللعبة المعتزل بجائزة الإنجاز الرياضي.

واعتزل رامي عاشور اللعبة الموسم الماضي بسبب إصاباته المتكررة، ورغم ذلك حقق العديد من الإنجازات أبرزها الصعود لقمة التصنيف العالمي لمدة 21 شهرا.

وحقق عاشور لقب بطولة العالم ثلاث مرات كثاني أكثر المصريين تتويجا باللقب بفارق لقب وحيد عن عمرو شبانة.

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وتستضيف الأهرامات بطولتي "سي أي بي" العالم للسيدات و"سي أي بي" مصر الدولية للرجال من اليوم الخميس إلى 1 نوفمبر المقبل.

وتبلغ مجموع جوائز بطولة العالم للسيدات 430 ألف دولار كأعلى قيمة مالية في تاريخ بطولات الاسكواش مقدمة من البنك التجاري الدولي.

وتنطلق البطولة في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس في ملاعب الصيد في أكتوبر وتستضيف الأهرامات البطولة من السبت المقبل.

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