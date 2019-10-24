مواعيد مباريات الخميس 24-10-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك ومواجهة مصرية في الدوري الأوروبي

الزمالك في مهمة إفريقية أمام جينراسيون فوت السنغالي لحسم بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة مصرية خالصة في الدوري الأوروبي.

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الزمالك على استاد السلام يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي وهدفه الفوز وضمان بطاقة العبور في الساعة الثامنة مساءً عبر قناة أون سبورت.

ومواجهة مصرية خالصة تجمع بين بيشكتاش التركي الذي يضم محمد النني وسبورتينج براجا البرتغالي الذي يقوده هجومه أحمد حسن كوكا في تمام السابعة إلا خمس دقائق عبر بي إن سبورتس 7، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

فيما يحل بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضيفا ثقيلا على روما الإيطالي والمباراة المقامة على ملعب الأوليمبكو منقولة على بي إن سبورتس 4.

وفي نفس التوقيت أيضا تقام مباراة بارتيزان بلجراد الصربي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وتنقل المواجهة على بي إن سبورتس 1.

ويستضيف أرسنال الإنجليزي فيتوريا جيماريش البرتغالي في التاسعة مساءً وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 1.

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