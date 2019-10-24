فالفيردي عن سلافيا براج: كانوا مثل الذئاب

الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

برشلونة - فالفيردي

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن صعوبة الفوز على سلافيا براج واصفا الفريق التشيكي بالذئاب.

برشلونة فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وعزز صدارته على حساب إنتر الإيطالي وبروسيا دروتموند الألماني.

وقال الإسباني عقب اللقاء لـ"Movistar" الإسبانية: "هذا النوع من المباريات لم يكن متوقعا إذا لم يكن أي من الفريقين يضمن الفوز".

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وأضاف عن سير المباراة "هناك مراحل هيمننا عليها في الشوط الأول ونجحنا في الهجوم بشكل واضح".

وأكمل "كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم وضغطوا علينا كثيرا".

وتطرق للحديث عن صعوبة الخصم على ميدانه "علينا أن نعرف كيف نخوض تلك المباريات، افتقرنا إلى راحة البال في نصف ميدان الخصم. كانت لدينا فرص أكثر وضوحا منهم، كان بإمكانهم تهديد مرمانا، كانوا مثل الذئاب".

وعن تصديات تير شتجين “كانت مهمة بالنسبة لنا".

وأتم عن تسجيل ليونيل ميسي للموسم الـ 15 أوروبيا على التوالي: "أنه اللاعب القادر على اتخاذ أي قرار".

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