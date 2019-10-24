كلوب رغم الفوز برباعية: لم استمتع بالمباراة.. وتشامبرلين لديه أكثر من ذلك

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن استيائه من أداء فريقه رغم الفوز على جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني عقب اللقاء: "خسرنا العديد من الكرات السهلة، وكل الهجمات المرتدة من جانب جينك كانت بعد فقداننا تلك الكرات السهلة".

وأضاف "كان بإمكاننا تسجيل المزيد ولكننا أدينا المهمة. لم استمتع بالمباراة كثيرا ولكني استمتعت بالنتيجة".

وبشأن لاعبه الذي سجل ثنائية "تشامبرلين كان مثل وضع المباراة. سجل هدفين رائعين ولكن بإمكانه تقديم أداء أفضل، لا أبالغ في انتقادي ولكنه غاب لفترة طويلة ويفتقد للإيقاع".

وأشار "هدفاه كانا مذهلين وسعيد من أجله ولتلك الخطوة الكبيرة".

عاد محمد صلاح من إصابته ومعه عادت عادته المفضلة في هز الشباك بل وصناعة الأهداف أيضا.

أهداف ليفربول تكفل بها أليكس أوكسلاد تشامبرلين (ثنائية) وساديو ماني وصلاح.

ووصل المصري صاحب الـ27 عاما إلى 18 هدفا أوروبيا مع الريدز ليصبح على بعد 3 أهداف فقط من معادلة الهداف الأكبر ستيفن جيرارد.

رصيد الريدز ارتفع إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

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