3 ملامح من مواجهة إنتر وبوروسيا دورتموند.. تحول بروزوفيتش وافتقاد ألكاثير

لم يفرض كل مدرب كافة أفكاره في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

إنتر فاز بالثلاث نقاط وهذا الأهم لأنطونيو كونتي، قبل مواجهة سيجنال إيدونا بارك، وأصبح الطرفين على قدم المساواة.

FilGoal.com يعرض لكم 3 ملامح من قمة مواجهات الأربعاء الأوروبية.

الفكرة المُعتمدة

يعتمد ثنائي هجوم إنتر، لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو على ضرب دفاعات الخصم بالتحركات فيما بينهما، أحدهم يشغل الدفاع والآخر ينقض على المرمى مستفيدا من الكرات الطولية.

قبل مباراة اليوم مارسيلو بروزوفيتش (8.8 تمريرة طولية لكل مباراة) وأندريا رانوكيا (8) وسمير هاندانوفينش(5.3) وميلان شكرينار (3.9) ثم دييجو جودين (3) وستيفان دي فري (3)، الخط الخلفي يقدم كرات طولية للثنائي الهجوم.

وفي ظل غياب ستيفانو سينسي كانت هي الحل الوحيد في ظل تراجع كامل من لاعبي بوروسيا دورتموند.

هدف لاوتارو مارتينيز يعد نسخة مقربة من هدفه في شباك برشلونة في الجولة السابقة، الدفاع يهتم بزميله وينطلق هو من الخلف في المساحات ليواجه المرمى وجها لوجه.

ويتم تطبيق الأفضل لتلك الفرصة في ظل وجود الثنائي بتفاهم كبير، إذ جذب لوكاكو أنظار دفاع دورتموند وانسل مارتينيز ليجد الشباك دون أدنى رقابة.

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افتقاد ألكاثير

افتقد هجوم بوروسيا دورتموند مهاجما يستطيع تحويل أي فرصة لهدف في المباراة، تسديدتين فقط في الشوط الأول.

ورغم محاولة لوسيان فافر الاعتماد على زيادة الأطراف الهجومية من أجل الحد من ظهور كاندريفا وأسامواه الهجومي.

لكن جوليان براندت ومعه ثورجان هازارد وجادون سانشيو لم يستطع أي منهم في فك شفرة دفاع إنتر في ظل غياب الدعم من أشرف حكيمي أو نيكو شولتز.

تحول بروزوفيتش

الدولي سجل وصنع الموسم الماضي 3 أهداف في 42 مباراة، مقابل 4 أهداف فقط في 11 مباراة الموسم الجاري مع أنطونيو كونتي.

ستيفانو سينسي خطف الأنظار بفضل المساهمة في المباريات السابقة لكن مع الإصابة بدأت أدوار بروزوفيتش في الظهور أكثر.

الأكثر استخلاصا للكرة والأكثر مراوغة للاعبي الخصم وثالث أكبر نسبة من التمريرات الصحيحة 87% وثاني أكثر لاعبي الوسط تمريرا للكرات الطولية في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بين لاعبي فريق.

في مباراة دورتموند صاحب أكثر عددا من التمريرات الحاسمة (3)، وجاء خلف باريلا ودي فري في قطع واستخلاص الكرة من الخصم وتشتيت الكرة، وصنع هدف تأكيد الفوز، وثالث أكثر لاعب تمريرا للكرات خلف ثنائي خط الدفاع.

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