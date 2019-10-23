أحمد حسن: فتحي فاز بكل البطولات الممكنة.. هو الأحق بشارة قيادة المنتخب

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

أحمد فتحي

يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن أحمد فتحي لاعب الأهلي هو الأحق بحمل شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

مصر

وقال أحمد حسن لقناة أون سبورت: "فتحي لعب في كل البطولات المحلية والإفريقية والعالمية وفاز بكل الألقاب الممكنة".

وتابع "كما يتمتع بخبرة طويلة ومنضبط داخل وخارج الملعب، لذلك هو الأحق بحمل شارة قيادة منتخب مصر".

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وأكمل "ولكن كان يجب ألا تثار مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام".

وشرح أحمد حسن "مثلا إذا انضم صلاح لمنتخب مصر ووجد أحمد فتحي هو القائد لن يعترض على ذلك الأمر".

وواصل "ولكن عندما يخرج هذا الأمر للإعلام للمفاضلة بينهما ومن يستحق حمل شارة القيادة بالتأكيد سيشعر أحدهما بالغضب إذا لم يتم اختياره قائدا للمنتخب".

وأتم تصريحاته "أمر آخر سيسبب أزمة وهو إذا قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب عدم ضم فتحي لأسباب فنية، وقتها سيقال أن البدري استبعد فتحي متعمدا حتى يحصل صلاح على شارة القيادة، وهو أمر خاطئ تماما".

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أكد أنه لم يستقر على اختيار قائد المنتخب في الفترة المقبلة.

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