حارس الجزيرة: قادرون على إقصاء الإسماعيلي من الإمارات

يثق علي خصيف حارس مرمى الجزيرة الإماراتي في قدرة فريقه على تعويض خسارته بهدفين أمام الإسماعيلي، والتأهل لدور الثمانية للبطولة العربية.

وقال خصيف عقب اللقاء "لم نقدم المستوى المطلوب، أبارك للإسماعيلي، لكن المهمة لم تنته بعد".

وأضاف عبر قناة أبو ظبي الرياضية "قادرون على التأهل في مباراة الإياب، لقد دفع المدرب بعناصر شابة لأول مرة في مباراة اليوم، وسيكون لهم مستقبل".

وأوضح "افتقدنا لعناصر أساسية ومؤثرة لإصابة كينو وعلي مبخوت ومراد باتنا، إضافة إلى معاناة عموري من إرهاق بدني بعد عودته من المنتخب".

وواصل الحارس الإماراتي "الخسارة أمام الإسماعيلي يتحملها الجميع، لن ألوم أحدا بمفرده".

وأتم علي خصيف "هدفنا التقدم بعيدا في البطولة العربية، وألا نتأثر بغياب لاعب".

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