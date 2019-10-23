الإسماعيلي يؤكد تفاوض لاعبه مع بيراميدز

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي استياءه من تصرف ثنائي الفريق عماد حمدي، وحارس المرمى محمد فوزي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

وصرح المنياوي عبر إذاعة الشباب والرياضة "ما فعله الثنائي بالمبيت خارج معسكر الفريق ليلة المباراة أثار استياء الجميع، إنه موقف سخيف".

وقال: "عماد حمدي يبدو أنه غاضب لعدم إشراكه أساسيا في المباراة الماضية ضد حرس الحدود في الدوري، ولكن المدير الفني كان سيعتمد عليه في مباراة الجزيرة".

وكشف مدير الكرة بالإسماعيلي "كما يبدو أن عماد حمدي منشغلا بالتفاوض مع نادي بيراميدز، عندما يكون معروضا على اللاعب 10 أو 12 مليون جنيه في الموسم، وهو يتقاضى حاليا 1.5 مليون جنيه صافية، فإنه أمر يربك الحسابات".

وأتم صبري المنياوي تصريحاته "حزين مما يفعله عماد حمدي، لأنه شخصية جيدة، ولكن بشكل عام فإن عقده مع الإسماعيلي ممتد لموسمين".

وفاز الإسماعيلي على الجزيرة بهدفين لبنسون شيلونجو، ويلتقي الفريقان إيابا في الإمارات يوم 23 نوفمبر المقبل.

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