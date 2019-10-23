المنياوي: الجزيرة مثل وادي دجلة.. ولن نكون صيدا سهلا بالإمارات

يثق صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي في قدرة الفريق على التأهل لدور الثمانية للبطولة العربية بعد فوزه ذهابا على ضيفه الجزيرة الإماراتي بثنائية مساء الأربعاء.

وصرح المنياوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية "أشكر اللاعبين لتخطي الظروف الصعبة التي واجهها الفريق في اليومين الماضيين بعد وفاة شقيق سعفان الصغير مدرب حراس المرمى الذي شارك في عمليات الإحماء ثم غادر للمشاركة في مراسم العزاء".

وأشار "كذلك توفي عم باهر المحمدي، لقد تواجد اللاعب في غرفتي قبل التوجه للملعب بساعات قليلة، وكان يبكي بحرقة، ثم سمحت له بالذهاب إلى المنزل، إلا أن أهله ضغطوا عليه وأعادوه مجددا لمعسكر الفريق".

وتابع "رغم الفوز بهدفين، إلا أننا لم نقدم أفضل مستوى لنا، وأعد أنه في مباراة الإياب سيكون الأداء أفضل كثيرا باكتمال صفوف الفريق وعودة اللاعبين المصابين مثل محمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد".

كما قال المنياوي عبر إذاعة الشباب والرياضة "منبهر بأداء الفريق الإماراتي وتميزه في معدل الاستحواذ على الكرة، إنهم يلعبون مثل وادي دجلة، فهم فريق مميز، ولكننا لن نكون صيدا سهلا إيابا في الإمارات".

وبرر مدير الكرة بالإسماعيلي احتفال بنسون شيلونجو بالهدفين بطريقة مثيرة، قائلا "شيلونجو يشعر أن المدير الفني لا يعتمد عليه أساسيا رغم إحرازه للأهداف في كل مرة يشارك بها".

واختتم تصريحاته بلهجة ساخرة "إنها حركة تمثيل من اللاعب، ولا مشكلة، الأهم أن نركز في مباراة الإياب يوم 26 نوفمبر".

طالع أيضا

بالفيديو - صلاح يصنع ويسجل في فوز ليفربول الرباعي على جينك

بالفيديو – الصدارة في أمان.. النيران الصديقة تهدي برشلونة فوزا صعبا على براج

لاعبون عادوا أقوى من تكرر إصابات الصليبي.. حلم نستلروي تأجل وعبد ربه تألق بعده

نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

الخطيب يشكر وزير الرياضة بعد تأجيل الدوري ويكشف عن 10 طلبات