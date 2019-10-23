بالفيديو - هدف رائع وصناعة هادئة في ملخص صلاح أمام جينك
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 23:30
كتب : FilGoal
لم يظهر محمد صلاح كثيرا في الشوط الأول لكن مع الشوط الثاني اختلف الوضع تماما.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليفربول ضرب جينك البلجيكي بأربعة أهداف لهدف ضمن ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وصلاح الذي عاد للمشاركة بعد غياب عن لقاء مانشستر يونايتد ترك بصمته بالصناعة والتسجيل.
صنع الهدف الثالث لساديو ماني، والأخير رد الجميل بصناعة هدف رابع من إمضاء المصري جعله على بعد 3 أهداف فقط من معادلة ستيفن جيرارد كهداف تاريخي للريدز في دوري الأبطال.
شاهد ملخص لمسات صلاح:
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