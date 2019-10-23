الهداف التاريخي في أوروبا.. ماذا يفصل صلاح عن إنجاز ذهبي مع ليفربول

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

4 أهداف فقط يحتاجهم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ليصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

سجل صلاح هدفا اليوم الأربعاء في انتصار ليفربول على جنك في دوري أبطال أوروبا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة.

ورفع ذلك الهدف رصيد صلاح من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إلى 18 هدفا ليصبح لا يفصله عن معادلة رقم الهداف التاريخي للريدز في البطولة ستيفن جيرارد سوى ثلاثة أهداف فقط إذ أن القائد السابق للفريق الإنجليزي سجل 21 هدفا.

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ويحتاج صلاح لأربعة أهداف ليتجاوز رقم جيرارد ويصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ولكن مهلا فصلاح يواجه منافسة قوية من زملائه في الفريق.

ساديو ماني سجل 16 هدفا، وروبرتو فيرمينو سجل 14 هدفا.

يذكر أن تلك الأهداف هي المحتسبة بداية من مرحلة المجموعات وليس التصفيات التي خاضها صلاح مع ليفربول قبل عامين.

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