بيكيه يضم ابن شقيق شاكيرا إلى نادي أندورا

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 16:01

كتب : FilGoal

بيكيه - شاكيرا

انضم طارق أنطونيو مبارك ابن شقيق شاكيرا، إلى نادي أندورا الذي يملكه جيرارد بيكيه.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

المغنية الكولومبية الشهيرة على علاقة طويلة مع قلب دفاع برشلونة منذ 9 سنوات، وقد بات قريبها عنصرا في نادي أندورا.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما انضم للفريق الرديف في أندورا، الذي يشارك في دوري القسم الرابع الكتالوني.

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وشارك طارق –الكولومبي المنحدر من أصول لبنانية-، في مباراة ريالب كاملة، وفاز فريقه 4-1.

ولعب طارق في السابق لنادي أتليتكو جونيور دي بارانكي، وأيضا سانتا في دي بوجوتا.

كما تدرب بعض الوقت في إسبانيا والولايات المتحدة، قبل أن يوفر له بيكيه الفرصة ويضمه لناديه.

وأشاد كارلوس سانشيز مدرب الفريق بلاعبه طارق: "إنه يلعب في الأصل كظهير أيمن، لكني أشركه كجناح لأنه سريع وقوي للغاية. إنه وحش بدنيًا".

ويمتلك بيكيه نادي أندورا منذ العام الماضي، ويتواجد الفريق في القسم الثالث الإسباني.

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