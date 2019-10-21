الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة احتجاج ضد الحكام

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 20:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للإنتاج الحربي عزم ناديه على التصعيد ضد حكام مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

وصرح مهدي عبر إذاعة الشباب والرياضة "نجهز مذكرة حاليا لتقديمها لاتحاد الكرة غدا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة".

وأشار إلى أن "في مباراة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول".

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ولفت مدير الكرة بالإنتاج "بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".

وجمع الإنتاج الحربي 6 نقاط من فوزين وثلاث خسائر.

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