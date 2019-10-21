تقرير: تياجو موتا يوافق على تدريب جنوى

وافق تياجو موتا على عرض نادي جنوى لقيادة الفريق فنيا خلفا لأوريليو أندرياتزولي.

إدارة النادي الإيطالي التقت مع موتا صباح اليوم ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن الطرفان اتفقا على كافة التفاصيل ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ووفقا لـ "توتوميركاتو ويب" الإيطالية فأن لاعب الوسط الإيطالي السابق يتولى المسؤولية بشكل رسمي بدءا من غدا الثلاثاء.

موتا البالغ 37 عاما، ليس غريبا على جنوى إذ سبق له ارتداء قميص الفريق موسم 2008-09 وتألق ونجح بعد ذلك في الانتقال لصفوف إنتر الإيطالي ثم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتزل الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية نهاية موسم 2017-18، ثم تولي مهمة تدريب فريق الشباب لباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وجذب موتا الأنظار خلال فترته التدريبية الأولى بعدما تحدث عن خطة 2-7-2 والتي تضم حارس المرمى ضمن الفريق ومحاولة تطبيقها مع باريس سان جيرمان للشباب.

وسيكون أمام لاعب الوسط السابق مهمة صعبة بعدما حقق النادي الجريفوني فوزا وحيدا أصل 8 منذ بداية الموسم، آخرها الخسارة من جنوى 5-1.

وسيعتمد موتا على روبرتو مورجيتا المدير الفني لفريق جنوى تحت 17 عاما لأنه لا يمتلك رخصة التدريب المناسبة لقيادة فريق في الدوري الإيطالي.

وستكون المباراة الأولى لموتا أمام جماهير لويجي فيراريس معقل جنوى، في الجولة التاسعة أمام بريشيا.

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