مؤتمر #ليلة_الأبطال – زيدان: الكرة ذاكرتها قصيرة تنسى ما قمت به سريعا

"لدينا مباراة هامة لإثبات أنفسنا" بتلك الكلمات بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حديثه في المؤتمر الصحفي المرتقب للقاء جالاتا سراي.

ويحل ريال مدريد غدا الثلاثاء ضيفا على ملعب ترك تيليكوم آرينا للقاء جالاتا سراي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

ولم يحصد ريال مدريد سوى نقطة واحدة من أول مباراتين ويتذيل مجموعته بفارق الأهداف عن جالاتا سراي.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي: "بدأنا البطولة بشكل غير جيد والآن لدينا فرصة لتغيير ذلك".

وعن الشائعات حول رحيله بسبب اهتزاز النتائج قال زيدان: "يزعجني ما يقال لكن كل ما أفكر به هو الفوز في لقاء الغد، وأؤكد إنني أريد البقاء هنا إلى الأبد".

قبل أن يستدرك "لكن السؤال عن استمراري في تدريب الفريق يجب توجيهه لشخص آخر".

وواصل "ذاكرة كرة الثدم قصيرة وتنسى ما حدث في الماضي ولكن هذه هي الحياة دائما".

وأضاف زيدان "لا أشعر بالمفاجأة بأي شيء يقال عني ولكن هذه اللحظات بمثابة تحدي خاص لي ولكل اللاعبين الذين يريدون الفوز غدا".

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