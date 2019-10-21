مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا وعبد الغني.. وراحة لـ ساسي وزيزو

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك تدريباته العلاجية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الخميس المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم ضمن البرنامج المخصص له من قبل طبيب الفريق.

كما خضع محمد حسن لاعب الوسط لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم ثم أجرى فقرة جري حول الملعب تحت إشراف مدرب الأحمال للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

واستمر أيضا المدافع محمد عبد الغني في التأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية.

على جانب آخر حصل الثنائي فرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية بعد مشاركته أمام المقاولون العرب يوم السبت الماضي.

واكتفى الثنائي بتدريبات تأهيلية حرصا من الجهاز الفني على عدم تعرضه للإجهاد.

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