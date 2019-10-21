شوقي غريب: استدعاء البدري لاعبين من معسكر المنتخب الأوليمبي؟ فوجئت بالتصريح

يميل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لرفض فكرة طرحها حسام البدري مدرب المنتخب الأول لتنفيذها في معسكر الفراعنة الشهر المقبل.

وبسؤاله حول تفكير البدري في إمكانية استدعاء لاعبين من معسكر المنتخب الأوليمبي أثناء خوض كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، رد غريب "فوجئت بما يقال"، ثم استدرك "نسقت مع البدري في أمور عديدة على هامش قرعة البطولة المؤهلة للأولمبياد".

وأشار المدير الفني للمنتخب الأوليمبي "تنتظرني بطولة مهمة لمصر كلها، والجميع ينتظر المنتخب الأوليمبي الذي سيكون الداعم الرئيسي للمنتخب الأول، خاصة بعد الإخفاق بالخروج من الدور الأول لكأس الأمم التي استضافتها مصر".

وأشار غريب "نتطلع لإنجاز يحسب للكرة المصرية وهذا الجيل، متخوف من المستوى البدني، لأن هناك تفاوت بين لاعبين يشاركون باستمرار مع أنديتهم وآخرون بعيدون عن المشاركة".

ونوه "المعسكر سيبدأ يوم 28 أكتوبر أي قبل 24 ساعة من إغلاق باب القيد، لأن عملية تغيير لاعب بعد قيده أمر شائك جدا، لقد تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي يؤكد أنه لن يتم استبدال لاعب لمجرد إنه مصاب، بل لابد من إصابة جسيمة، أي لن يستبعد لاعبا مصابا بشد عضلي".

وأوضح "لقد تابعنا مباريات ودية لمالي ضد المغرب، وغانا ضد الجزائر، والكاميرون ضد تونس، ونتابع حاليا معسكراتهم خاصة منتخب مالي الذي سنواجهه في مباراة الافتتاح".

واستطرد " نضع في اعتبارنا بالمباريات الودية عدة أساسيات مثل إشراك أكبر عدد من اللاعبين، لدي قائمة تضم 21 لاعبا، وأكون حريصا على أن يجيد اللاعب في أكثر من مركز لمواجهة أي طوارئ في 5 مباريات خلال 14 يوما، إنه ضغط كبير".

وأردف "أبعدت اللاعبين الذين يشكون من إصابات لتفادي الحمل الزائد حتى لا أخسر اللاعب مع المنتخب أو ناديه مثل ناصر ماهر وأحمد حمدي وطاهر محمد طاهر".

وأتم تصريحاته "لقد جربت أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر في قلب الدفاع، وحين تابعت مباراة بيراميدز وسموحة وجدت أن حسام حسن يشركه في مركز قلب الدفاع".

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