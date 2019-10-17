أليجري تعليقا على تدريب مانشستر يونايتد: لا أتحدث الإنجليزية ولكنني أتعلم

لم يحسم ماكسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس موقفه بشأن تدريبه لمانشستر يونايتد في المستقبل حال رحيل أولى جونار سولشاير عن منصبه.

وتحدث أليجري مازحا خلال تواجده في مؤتمر للمدربين قائلا: "لا أتحدث الإنجليزية بطلاقة".

قبل أن يستدرك "لكنني أتعلم اللغة".

وعن صفاته الشخصية التي جعلته يقود يوفنتوس للفوز بخمس بطولات دوري إيطالي بشكل متتالي قال: "هناك طريقتان كي تصبح مدربا جيدا، أن أكون استبداديا أو متحررا، وأنا أفضل الأمر الثاني لذا أنا أسمع أكثر مما أتحدث".

وأضاف المدرب الإيطالي "بفضل تلك الطريقة أستقبل معلومات من البيئة المحيطة بي بشكل يساهم في تغيير عالمي للأفضل".

وواصل أليجري "حتى أفكاري الشخصية دائما أنتقدها وإن اعتقدت أن هناك شيء ما جيد بنسبة 100% فحينها أشعر بالقلق وأتشاور مع من حولي".

وأضاف "عندما أتيت إلى يوفنتوس بعد أنطونيو كونتي الكل قال إنني سأفشل وأن يوفنتوس سيفشل معي فالفريق كان يحتاج لإعادة بناء".

وأتم أليجري "الموقف لم يكن مثاليا الأمر كان مشوقا ولكنه كان معرضا للفشل ويوفنتوس ناد لا يقبل بالمركز الثاني، لذا كنت أبحث عن طرق لتحفيز اللاعبين واستمعت للجميع وغيرت كل شيء".

ورحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بالتراضي بنهاية الموسم الماضي وتشير الكثير من التقارير الصحفية إلى أن إدارة يونايتد قد تتعاقد معه حال رحيل سولشاير.

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