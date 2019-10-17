رونالدينيو يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا

يلعب النجم البرازيلي رونالدينيو مباراتين وداعيتين في كولومبيا الأولى في العاصمة بوجوتا ثم في كالي.

رونالدينيو النادي :

المباراة الأولى لرونالدينيو ستكون في بوجوتا ويرتدي القميص رقم 10 لفريق سانتا فيه أمام أتليتكو ناسيونال على ملعب إل كامبين مساء 17 أكتوبر.

ثم يخوض لاعب ميلان وبرشلونة السابق مباراة أخرى مرتديا قميصي ديبورتيفو كالي وأمريكا دي كالي في العشرين من الشهر ذاته.

ولم يتأثر الساحر البرازيلي البالغ 39 عاما بمشاكله في البرازيل التي أدت لسحب جواز سفره، بسبب حكم صادر ضده نتيجة مخالفات لشركته العقارية، إذ وصل إلى كولومبيا وعقد مؤتمرا صحفيا ليلة المباراة.

وسبق لجناح باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن خاض 4 مباريات في كولومبيا كلاعب منها 3 في بوجوتا وواحدة في ميديلين.

¡Un honor para el Primer Campeón 🇮🇩! Te lucen el rojo y el blanco @10Ronaldinho 🤙🏽. ¡Nos vemos el 17 de octubre 🦁! pic.twitter.com/Zwpo4fIjtW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 11, 2019

ولم يفز رونالدينيو في أي مباراة منها إذا تعادل مع البرازيل مرتين في تصفيات كأس العالم 2002 و2010.

رونالدينيو يعود لملاقاة أتليتكو ناسيونال من جديد إذ شارك أمامهم في كوبا ليبرتادوريس 2014 مع أتليتكو مينيرو كحامل للقب.

ثم تعادل مع سانتا فيه في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 1-1 ثم تعادل مع ناسيونال في دور الـ 16 بنفس النتيجة.

ويعود رونالدينيو لخوض المباراة الأولى له على الأراضي الكولومبية منذ 2023 يوما منذ التعادل مع ناسيونال في النسخة القارية من 2014.

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