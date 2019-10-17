رونالدينيو يخوض مباراتين وداعيتين في كولومبيا

الخميس، 17 أكتوبر 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

رونالدينيو

يلعب النجم البرازيلي رونالدينيو مباراتين وداعيتين في كولومبيا الأولى في العاصمة بوجوتا ثم في كالي.

رونالدينيو

النادي :

المباراة الأولى لرونالدينيو ستكون في بوجوتا ويرتدي القميص رقم 10 لفريق سانتا فيه أمام أتليتكو ناسيونال على ملعب إل كامبين مساء 17 أكتوبر.

ثم يخوض لاعب ميلان وبرشلونة السابق مباراة أخرى مرتديا قميصي ديبورتيفو كالي وأمريكا دي كالي في العشرين من الشهر ذاته.

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ولم يتأثر الساحر البرازيلي البالغ 39 عاما بمشاكله في البرازيل التي أدت لسحب جواز سفره، بسبب حكم صادر ضده نتيجة مخالفات لشركته العقارية، إذ وصل إلى كولومبيا وعقد مؤتمرا صحفيا ليلة المباراة.

وسبق لجناح باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن خاض 4 مباريات في كولومبيا كلاعب منها 3 في بوجوتا وواحدة في ميديلين.

ولم يفز رونالدينيو في أي مباراة منها إذا تعادل مع البرازيل مرتين في تصفيات كأس العالم 2002 و2010.

رونالدينيو يعود لملاقاة أتليتكو ناسيونال من جديد إذ شارك أمامهم في كوبا ليبرتادوريس 2014 مع أتليتكو مينيرو كحامل للقب.

ثم تعادل مع سانتا فيه في دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 1-1 ثم تعادل مع ناسيونال في دور الـ 16 بنفس النتيجة.

ويعود رونالدينيو لخوض المباراة الأولى له على الأراضي الكولومبية منذ 2023 يوما منذ التعادل مع ناسيونال في النسخة القارية من 2014.

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