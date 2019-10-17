زيدان لا يجد لاعبين ضد مايوركا

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مشكلة في اختيار تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت في الليجا، والسبب كم الإصابات التي تضرب الفريق.

ولن يستطيع زيدان التأكيد من جاهزية أغلب اللاعبين قبل يوم الجمعة، وبالتالي لا توجد خيارات كثيرة متاحة أمام المدير الفني الفرنسي.

وسيكون فيدي فالفيردي أخر اللاعبين المنضمين إلى ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي، حيث خاض مباراة ودية مع منتخب أوروجواي ضد بيرو يوم الثلاثاء.

وستكون المشكلة الأكبر لزيدان في خط الوسط، حيث لا توجد خيارات متاحة كثيرة، حيث يغيب توني كروس ولوكا مودريتش للإصابة.

وبالتالي، لن يكون متاحا سوى كاسيميرو الذي لم يحصل على فترات راحة كافية خلال الأسابيع الأخيرة وفالفيردي الذي سيخوض مرانا واحدا قبل مواجهة مايوركا.

وبذكر كاسيميرو، فالاتحاد الإسباني وافق على رفع بطاقة صفراء من رصيده حصل عليها ضد فياريال وبالتالي أصبح رصيده من البطاقات 3 وليس 4 ولم يعد مهددا بالغياب عن الكلاسيكو لو حصل على بطاقة ضد مايوركا.

ومعهما، من المتوقع أن يلعب جيمس رودريجيز أساسيا بعدما قضى الأسبوعين الماضيين في التدريبات مع ريال مدريد في فالديبيباس.

بالإضافة إلى إيسكو الذي تأكدت جاهزيته تماما وتعافيه من الإصابة في الركبة.

وفيما يخص الهجوم، لن تكون هناك شكوك سوى حول جاريث بيل الذي تعرض أيضا للإصابة خلال مباراة ويلز وكرواتيا في تصفيات اليورو.

وفي الدفاع، حصل سيرخيو راموس على فترة راحة كافية بعدما غاب عن مباراة إسبانيا والسويد ليكون جاهزا لمزاملة رفائيل فاران أو إيدير ميليتاو دون مشكلة.

ومع الغيابات التي تضرب ريال مدريد، ربما يكون تأجيل الكلاسيكو الذي كان مقررا له يوم 26 أكتوبر في الجولة التالية لمواجهة مايوركا في صالح زيدان.

وفي حال إقامة الكلاسيكو في موعده، لن يكون زيدان قادرا حتى على إراحة اللاعبين الذين ينوي إشراكهم ضد برشلونة في مباراة مايوركا كما يعتاد قبل المباريات الكبيرة.

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