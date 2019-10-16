21 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة المصري.. وغياب ميدو جابر
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 - 21:38
كتب : عاطف شادي
اختار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة 21 لاعبا لمواجهة المصري في الجولة الرابعة للدوري غدا الخميس.
وتقام المباراة في استاد الجيش بالسويس في تمام الخامسة والنصف.
وخرج ميدو جابر جناح المقاصة من قائمة فريقه لمواجهة المصري.
وجاءت قائمة المقاصة كالآتي:
المرمى: محمود حمدي – محمد كوكو.
الدفاع: شريف عويس - عاصم سعيد – أحمد مودي – أحمد ياسين – أحمد صبيحة – عصام صبح – محمد دسوقي – شريف حازم – حسني فتحي.
الوسط: محمد إبراهيم – خالد أوتشو – صلاح عاشور – باولن فوافي – محمد مسعد – شميليس بيكلي
صلاح أمين – أودو موسيس – عمرو مرعي – عبد الله مجدي.
ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.
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