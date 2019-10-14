رايس: اهتمام يونايتد؟ وست هام أفضل مكان لي

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - وست هام - أرسنال

رد ديكلان رايس لاعب وسط وست هام على التقارير التي تشير إلى اهتمام نادي مانشستر يونايتد بضمه في يناير المقبل.

ديكلان رايس

النادي : وست هام يونايتد

مانشستر يونايتد

ونقلت صحيفة "ّميرور" الإنجليزية تصريحاته رايس قائلا: "وقعت عقدا لمدة 5 سنوات مع وست هام وهذا يجعلني أبقى مع النادي حتى أبلغ من العمر 24 عاما".

اللاعب الشاب تابع "هذا هو المكان الأفضل لأن أكون فيه".

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وتابع "ألعب مع المدرب الذي منحني فرصة للمشاركة في المباريات كل أسبوع وأنا أركز فقط مع وست هام".

وأتم تصريحاته "أبذل قصارى جهدي هنا وأعمل لجعل جماهير وست هام سعيدة".

ونشرت صحيفة ميرور تقارير تشير إلى اهتمام مانشستر يونايتد بضم لاعب الوسط المدافع في فترة الانتقالات الشتوية.

وأن النادي الأحمر رصد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب.

ولم يغب رايس البالغ من العمر 20 عاما عن أي دقيقة لفريق وست هام في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتطور مستوى رايس بشكل كبير منذ انطلاق الموسم الجاري ما جعله يدخل ضمن اختيارات جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا.

ويجيد رايس اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

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مانشستر يونايتد ديكلان رايس وست هام الدوري الإنجليزي

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