ميتشو في برج العرب لمتابعة دوليي الزمالك أمام بتسوانا

يتوجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك إلى برج العرب لمتابعة لاعبي فريقه الدوليين أمام بتسوانا.

ويلعب منتخب مصر أمام بتسوانا مساء اليوم الاثنين وديا على ملعب برج العرب.

ويحرص ميتشو على متابعة لاعبيه المنضمين للمنتخب قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويضم المنتخب 5 لاعبين من الزمالك وهم محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وطارق حامد وعمر السعيد.

ويلعب منتخب مصر مباراته الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد بعد رحيل خافيير أجيري.

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