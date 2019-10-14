تقرير - إنتر يحدد حارسين للتعاقد مع أحدهما لخلافة هاندانوفيتش

يفكر نادي إنتر ميلان في خياراته لضم حارس مرمى يخلف سمير هاندانوفيتش الذي أصبح في الـ35 من عمره، ويرى النادي أنه بحاجة لبديل يتمكن من حماية عرينه، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "كالتشيو ميركاتو".

سمير هاندانوفيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وقال التقرير إن إنتر ميلان حدد الثنائي خوان موسو حارس مرمى أودينيزي وبيرلويجي جوليني حارس مرمى أتالانتا.

وأوضحت "كالتشيو ميركاتو" أن موسو هو الحارس المفضل لدى إنتر في الوقت الحالي.

هاندانوفيتش انضم إلى إنتر ميلان قادما من أودينيز في صيف 2012 بمبلغ 15 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021. وشارك خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بكل المسابقات استقبل خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 4.

خوان موسو الدولي الأرجنتيني صاحب الـ25 عاما انضم لأودينيزي قادما من راسينج في صيف 2018 بمبلغ 4 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023، وشارك خلال الموسم الجاري في 8 مواجهات استقبل خلالها 7 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

أما جوليني صاحب الـ24 عاما فانضم إلى أتالانتا قادما من أستون فيلا في صيف 2018 بمبلغ 3.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023، وشارك في 8 مباريات في كل المسابقات حتى الآن استقبل خلالها 15 هدفا وخرج بشباك نظيفة في مباراة.

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