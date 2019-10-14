كرة طائرة - البرازيل تحسم لقب كأس العالم قبل جولة من النهاية

ضمن منتخب البرازيل لرجال الكرة الطائرة لقب بطولة كأس العالم المقامة في اليابان قبل جولة من النهاية.

وتغلب منتخب البرازيل على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة العاشرة.

وحقق السامبا العلامة الكاملة بتحقيق 10 انتصارات ولكن برصيد 29 نقطة بعد الفوز أمام بولندا 3-2.

ويعتبر منتخب بولندا أبرز منافسي البرازيل ويمتلك 25 نقطة من الفوز 8 مرات وخسارتين.

ويقع منتخب مصر في المركز العاشر برصيد 8 نقاط من فوزين والهزيمة ثماني مرات.

وحقق منتخب البرازيل اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2003 و 2007.

ولم يضمن أي منتخب آخر ترتيبه سوى اليابان في المركز الرابع.

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