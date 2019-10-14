الزمالك يمنح ساسي راحة من التدريبات بعد عودته.. والنقاز يشارك في المران

منح الجهاز الفني للزمالك لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي راحة من تدريبات يوم الإثنين.

وعاد ساسي لتوه، مع الظهير الأيمن حمدي النقاز، من تونس، بعد مشاركتهما في المباراة الودية ضد الكاميرون يوم السبت والتي انتهت 0-0.

وينتظم ساسي في المران المقبل، بينما يتدرب النقاز بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويتواجه الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

الأهلي يتصدر الدوري بـ9 نقاط من 3 جولات، أما الزمالك فيحل ثالثا بـ7 نقاط.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – تقرير معاوني ميتشو يُقرب مصطفى فتحي من القمة

مهدي بن عطية: الفشل في أمم إفريقيا؟ كنا نحتاج لاعبين كبار.. والجزائر لديهم محرز

عودة فتحي لـ منتخب مصر بعد غياب 476 يوما.. الأطول في مسيرته

هل يتلقى مدرب بوتسوانا خسارته الثالثة أمام مصر

فيديو في الجول - حوار مع نور الطيب بطلة الاسكواش قبل انطلاق بطولة العالم