الزمالك يمنح ساسي راحة من التدريبات بعد عودته.. والنقاز يشارك في المران

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 16:31

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - حمدي النقاز

منح الجهاز الفني للزمالك لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي راحة من تدريبات يوم الإثنين.

وعاد ساسي لتوه، مع الظهير الأيمن حمدي النقاز، من تونس، بعد مشاركتهما في المباراة الودية ضد الكاميرون يوم السبت والتي انتهت 0-0.

وينتظم ساسي في المران المقبل، بينما يتدرب النقاز بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الأهلي.

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ويتواجه الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة للدوري المصري.

الأهلي يتصدر الدوري بـ9 نقاط من 3 جولات، أما الزمالك فيحل ثالثا بـ7 نقاط.

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