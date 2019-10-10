رئيس ليون: مورينيو رفض عرضنا لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد

على ما يبدو فأن جوزيه مورينيو قريبا من العودة لمقعد المدير الفني من جديد، أصبح قريبا للغاية.

جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي كشف عن رغبته ناديه في التعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق، ولكن جوزيه رفض لأنه "اختار بالفعل فريقه الجديد".

وقال رئيس ليون: "مورينيو شخص لطيف للغاية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ديلي ميل عن GFFN "تشاورت مع مورينيو عبر رسائل نصية ولكنه في النهاية رفض الفكرة – فكرة تدريبنا-".

وتابع "مورينيو رفض تدريبنا لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد".

ولم يوضح رئيس ليون أي تفاصيل أخرى تخض الاستثنائي مورينيو.

وعن الفرنسي لوران بلان وإمكانية تدريبه لـ ليون، أجاب رئيس النادي الفرنسي "إذا كان أولوياتنا بالفعل، فلن أخبركم بذلك".

الاستثنائي مورينيو صاحب الـ 56 عاما لم يتول مسؤولية تدريب أي فريق، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر من العام الماضي.

ولم يسبق لـ مورينيو التدريب في فرنسا. بدأ عمله الاستثنائي في البرتغال وكرره في إنجلترا ووصل أعلى درجاته في إيطاليا وإسبانيا.

طوال مسيرته التدريبية، اُختير مورينيو أفضل مدرب في العالم 4 مرات، بفضل 4 تجارب مختلفة. 2003 مع بورتو. 2004 مع تشيلسي. 2009 مع إنتر. 2011 مع ريال مدريد.

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