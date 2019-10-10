رسميا - إعادة مباراة الإسماعيلي والحدود لموعدها الأصلي

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي ضد حرس الحدود إلى موعدها الأصلي مساء الجمعة 18 أكتوبر الجاري.

وكان الإسماعيلي قد أرسل طلبا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراة طنطا ورفض تقديمها.

وقرر الاتحاد في وقت سابق إقامة مواجهة الإسماعيلي وطنطا يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من 24، ومباراة الدراويش أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 أكتوبر وقبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في 23 أكتوبر بذهاب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي الموافقة على إعادة مواجهة الإسماعيلي والحدود إلى موعدها الأصلي في 18 أكتوبر في الثامنة مساء.

على أن تكون مواجهة الإسماعيلي وطنطا في الجولة الخامسة يوم 10 نوفمبر المقبل في استاد الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي.

وأوضح الاتحاد المصري أن موافقته جاءت بعد استعداد الإسماعيلي لخوض مواجهة طنطا بدون الدوليين مما يساهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة.

وكان تعديل لجنة المسابقات السابق بسبب إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم لمواعيد ثمن نهائي البطولة العربية للأندية.

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