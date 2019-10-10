استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على مواجهة الإعلاميين وديا استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.

وكان الأهلي قد أعلن عن خوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي لـ FilGoal.com أنه تم الاستقرار على مواجهة فريق الإعلاميين.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد تحقيق الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا أمس الأربعاء قد أسفرت عن وقوع الأهلي بجوار أندية النجم الساحلي والهلال وبلاتينوم.

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