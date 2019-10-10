خاص الأهلي يواجه الإعلاميين وديا استعدادا للزمالك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 16:47

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي أمام أسوان

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر على مواجهة الإعلاميين وديا استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.

وكان الأهلي قد أعلن عن خوض مباراة ودية يوم الاثنين المقبل ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة

فايلر يجتمع بطبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين.. فحص طبي جديد للسولية مرتضى: إذا كان هناك رجلا في الأهلي فليكشف عقد كهربا رئيس الزمالك: المطالبة بتأجيل القمة؟ كمين للأهلي.. لا مؤجلات بعد اليوم أحمد مرتضى: الأهلي يجب أن يساندنا.. الزمالك ظُلم بإعادة مباراة جينيراسيون

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الأهلي لـ FilGoal.com أنه تم الاستقرار على مواجهة فريق الإعلاميين.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد تحقيق الفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا أمس الأربعاء قد أسفرت عن وقوع الأهلي بجوار أندية النجم الساحلي والهلال وبلاتينوم.

اقرأ أيضا

الجانب الآخر من كرة القدم – الاعتزال

حوار في الجول – نجم ميلان السابق يتحدث عن مشكلة مواهب إيطاليا وتدريب أشباح ساكي

جينيراسيون فوت لـ في الجول: سنلعب مباراة الزمالك.. أبلغنا كاف بذلك

رحلة الإمارات توضح مدى جاهزية صلاح للقاء يونايتد.. وبرنامج خاص من ليفربول

فايلر تعليقا على قرعة دوري الأبطال: الحديث عن إفريقيا سابق لأوانه نركز في الدوري

الأهلي الإعلاميين الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: الأمن أخبرني بخوض لقاء جينيراسيون على استاد السلام بدون جمهور.. وأنا لن أقبل 2 ساعة | إفريقيا
ماذا قال البدري لـ عمر السعيد 3 ساعة | مصر
"مساء الأنوار" مدحت شلبي يعود على قناة جديدة 3 ساعة | مصر
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-10-2019 والقنوات الناقلة..مصر ومواجهات أوروبية 3 ساعة | مصر
بالفيديو – لا فوز لبطل إفريقيا.. الكونغو الديموقراطية تتعادل مع الجزائر وديا 4 ساعة | إفريقيا
حمدي فتحي: لا يوجد أي مشكلة إذا جلست على مقاعد بدلاء المنتخب 4 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لجنة مسابقات كاف لـ في الجول: إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت 2 حوار في الجول – فايلر: رمضان يساعد نفسه.. سأفعل كل ما في وسعي للنجاح في الأهلي ولكن 3 كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير؟ 4 مصدر في الأهلي لـ في الجول: العين الإماراتي طلب التعاقد مع " فيراري"

قد ينال إعجابك