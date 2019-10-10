كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أنه "لا مفر" من تأجيل مباراة الزمالك ضد المقاولون في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وكان من المفترض أن يواجه الزمالك المقاولون يوم 23 أكتوبر، لكن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، وقرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بلعب مباراة إياب دور الـ32 لدوري الأبطال يوم 24 أكتوبر، جعل التأجيل حتميا.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن موعد المباراة الجديد سيتحدد في الأيام القليلة المقبلة.

وفي المقابل، أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "لا تأجيل لمباراة الزمالك ضد إنبي".

إنبي يستضيف الزمالك في الجولة السادسة، في مباراة مقرر لها يوم 27 أكتوبر، ولكن يبدو أن اتحاد الكرة لن يؤجل تلك المواجهة.

ولكن، ماذا لو لم يفز الزمالك على جينيراسيون وتأهل للكونفدرالية، التي تلعب مباراة الذهاب في دورها التمهيدي الثاني في نفس يوم مباراة إنبي؟

هنا أجاب المصدر: "لو لم يفز الزمالك وذهب للكونفدرالية، سيلعب مباراة الذهاب أمام إيساي التشادي يوم 30 أكتوبر وليس 27 أكتوبر، لذا لن يتم تأجيل مباراة إنبي".

وفي وقت سابق، قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه لم يطلب تأجيل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة والمقرر لها يوم 19 أكتوبر قائلا: "ما فعلته كمين للأهلي، مثلما خدعت الكثيرين عند التعاقد مع ميتشو".

ولفت "لقد تأجل للأهلي 12 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وتنتظره الفترة القادمة عدة ارتباطات بالبطولة الإفريقية والدوري، حينها سأقول على جثتي المطالبة بتأجيل أي مباراة، من النهاردة مفيش مؤجلات".

وأتم تصريحاته في تلك النقطة "مستعد لخوض مباراة الأهلي غدا، الزمالك فريق وحوش".

وحصد الزمالك 7 نقاط في الدوري من 3 جولات، بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، وتعادل مع نادي مصر.

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