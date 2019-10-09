كرة طائرة - مصر تهبط للمركز الثامن بعد الخسارة أمام إيطاليا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة - كأس العالم 2019

خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة أمام إيطاليا في سادس جولات بطولة كأس العالم المقامة في اليابان ليهبط الفراعنة للمركز الثامن.

وتغلب منتخب إيطاليا بثلاثة أشواط نظيفة وسط أداء هو الأضعف للمنتخب المصري في البطولة بنتيجة (19-25، 21-25، 22-25).

وخسر المنتخب المصري للمرة الرابعة على التوالي ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

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وافتتح الفراعنة مشوارهم بقوة بالفوز على أستراليا وإيران والخسارة من كندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ولأول مرة يخسر بثلاثة أشواط دون مقابل.

يلعب المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام منتخب بولندا صاحب المركز الثاني في مواجهة قوية في الخامسة والنصف من فجر الخميس.

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