المقاولون: لا لبيع طاهر لأي ناد مصري في يناير

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأوليمبي - طاهر محمد طاهر

أغلق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب الباب أمام بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق لأي فريق مصري هذا الموسم.

طاهر محمد طاهر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وبسؤاله هل يستمر طاهر بصفوف المقاولون، رد النحاس ضاحكا "إلى متى؟".

وأضاف "بالطبع طاهر مستمر معنا، من الوارد بيعه إذا تلقينا عرضا من خارج مصر فقط".

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وتابع "لن لنبيعه لأي ناد مصري في يناير، نسمح بأي عروض خارجية فقط، لأنه لاعب بطموح مختلف".

وخاض طاهر محمد تجربة احترافية قصيرة بصفوف نادي لوهافر الفرنسي.

وسجل طاهر هدفا خلال مباراتين شارك فيهما رفقة المقاولون العرب في الموسم الجاري من الدوري.

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