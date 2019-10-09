جمعة: ضد منح شارة المنتخب لأي لاعب في وجود فتحي.. ولا للتسرع في تقييم فايلر

أبدى وائل جمعة موقفه بشأن من الأحق بارتداء شارة قيادة منتخب مصر.

وقال جمعة عبر قناة (أم بي سي مصر) "أحمد فتحي هو قائد منتخب مصر".

وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد "ضد هذا القرار، من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود فتحي".

وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري ريني فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول أنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات".

وأضاف "لقد درس فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاجه والنادي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من يعمل بداخله".

واستطرد وائل جمعة " تأثيره على اللاعبين واضح فرديا وجماعيا والأداء مميز، وقادر على صناعة إنجازات جديدة للأهلي".

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن مارتين لاسارتي عمل جيدا في الدوري، لذا لن نتسرع في الحكم على فايلر، لأن طموح الجميع في النادي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

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