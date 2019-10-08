البدري: النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراتي.. ودور السعيد محوري

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن أن النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراته للاعبي الفراعنة.

البدري أعلن قائمته التي ضمت 23 لاعبا قبل استبعاد عمرو السولية للإصابة، وخاض مرانه الأول مع لاعبيه اليوم الثلاثاء.

واستهل البدري حديثه مع قناة "تايم سبورت" قائلا: "أي مدرب يتمنى قيادة المهمة الفنية لمنتخب بلده، خاصة بعد فترة طويلة في مجال التدريب والمرور بمحطات كثيرة".

وأشار "قلت في مؤتمر تقديمي إنه كان حلم من أحلامي، والتوقيت بيد الله. أتمنى أن أكون موفقا مع اللاعبين والجهاز الفني فأنا أعلم أهمية الكرة بالنسبة للشعب المصري، وأتمنى تحقيقه رغباته".

هل أنت قلق من تولي المهمة في هذه الفترة؟ يجيب صاحب الـ59 عاما "مهمة المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية، إذ عرضت علي 4 أندية التعاقد معه، وكان اثنين منهما من خارج مصر، لكني كنت أتأنى وانظر لعوامل النجاح".

وأوضح "كنت انتظر تلك الخطوة (تدريب المنتخب) مع تواجدي بين المرشحين، وبالتأكيد المهمة ليست سهلة. توليت المسؤولية ولن استطيع الحديث عن كل المشاكل التي سأتعامل معها، وربنا يقدرنا على التعامل مع هذه الصعوبات، وكل شيء في حساباتنا".

وأشاد بقائده أحمد فتحي "من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي. لكن أرجو من البعض عدم الانتقاد".

ولفت إلى "على سبيل المثال اٌُنتقدت لعدم ضم أحمد الشناوي الذي أصيب بشرخ، وكذلك رمضان صبحي المتواجد مع المنتخب الأوليمبي، وأيضا مصطفى محمد الذي ضمن حساباتي. أرجو فقط ممن ينتقدون تحري الدقة".

مدرب الأهلي الأسبق شدد "نأمل في تقديم مستوى جيد في مباراة بوتسوانا ثم في المباريات الرسمية المقبلة، وبالتأكيد سيكون هناك تغييرات مع معسكر كينيا (بتصفيات أمم إفريقيا 2021)، اخترت أفضل العناصر الآن لكن هناك لاعبين مصابين وآخرين مع الأوليمبي، وأطالب الناس بمساندتنا والصبر".

ماذا عن وجود عبد الله السعيد في قائمته؟ يكيل البدري المديح "أي لاعب متواجد حاليا هو مهم بالنسبة لي. السعيد لاعب مميز وله دور محوري، وهناك أيضا (محمد مجدي) أفشة القادر على اللعب في نفس المكان، وهناك أسماء أخرى سيكون لها دور في الفترة المقبلة. الأهم تواجد الرغبة والدوافع".

وأعرب "سعيد بالروح بعد أول تدريب وتأثير حديثي، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر. هناك التزام والتفاف حول الهدف".

وحدد أهم العوامل في اختياراته للاعبي المنتخب "إذا كنت اختار من الناحية الفنية، فأنا انظر للنواحي الشخصية أولا، إذ أكلف اللاعبين بالعديد من المهام سواء داخل مخارج الملعب، هي من معايير النجاح، والحمد لله اللاعبين على مستوى المسؤولية".

وأتم موجها رسالة "جمهور مصر عظيم، ويعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".

ويلعب منتخب مصر ضد بتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري في استاد برج العرب وهي أول مباراة للفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

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