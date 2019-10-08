ما هي حقيقة ما تردد حول رغبة إنبي في ضم محمد شريف نهائيا؟ وكيف سيواجه اهتزاز النتائج مع بداية الموسم؟ زكريا السيد رئيس النادي يجيب لـFilGoal.com.

وقال زكريا السيد: "نتمنى بكل تأكيد ضم محمد شريف نهائيا من الأهلي ولكن هذا الأمر لم يتم طرحه".

قبل أن يستدرك "لكن إن كانت هناك فرصة والأهلي قرر الاستغناء عن اللاعب والمقابل المادي جيد فسنضمه، لما لا فهو لاعب جيد وأي ناد يتمنى ضم مثله في صفوفه".

في سياق آخر يعاني إنبي الأمرين في الدوري لم يحصد سوى نقطة وحيدة فقط من أول ثلاث مباريات فكيف ترى الإدارة ذلك الأمر.

أجاب رئيس إنبي "سنعقد جلسة مع علي ماهر فالنتائج لا ترضينا جميعا، وسنجتمع معه كلجنة كرة ونناقش كيف يمكن تغيير النتائج للأفضل في الفترة المقبلة".

وأردف "البداية ستكون بلقاء الإنتاج الحربي، ونرى أن علي ماهر يبذل كل جهده مع الفريق ونراعي وجود لاعبين جدد مع الفريق وعلينا التحلي بالصبر ولن نتخذ أي قرار متسرع. سنعطي علي ماهر فرصة كبيرة".

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